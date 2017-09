Julia Stiles: Blitz-Hochzeit

Die hochschwangere Schauspielerin Julia Stiles hat heimlich geheiratet und das auch noch blitzschnell.

Dennoch war ihre Hochzeit offenbar wunderschön. Glücklich teilte die "Jason Bourne"-Darstellerin das Ereignis auf Instagram mit ihren Fans.

Who doesn't love a shotgun wedding? Ein Beitrag geteilt von Stiley Jay (@missjuliastiles) am 26. Sep 2017 um 10:01 Uhr

Sie postete ein Bild von ihrem Baby-Bauch in einem weißen Spitzenkleid. Darauf liegt liebevoll die Hand ihres Partners Preston J. Cook. Julia Stiles schrieb dazu nur einen Satz, der jedoch alles erklärte: "Wer steht nicht auf eine Blitzhochzeit?"

Das Baby von Julia Stiles soll noch in diesem Monat zur Welt kommen

Auf dem Foto zudem deutlich zu erkennen: Stiles und Kameraassistent Cook heirateten romantisch am Strand - und das bereits am Wochenende vom vierten September. So lange hat das Paar es geschafft, diese tolle Nachricht geheimzuhalten.

Julia Stiles erwartet ein Baby!

Verlobt haben sich Julia Stiles und Cook bereits im Dezember 2015, kennengelernt hatten sie sich Ende 2014 am Set von "Go With Me".

Und bald gibt es schon wieder einen Grund zu feiern: Das gemeinsame Baby des Neu-Ehepaares soll noch diesen Monat zur Welt kommen.