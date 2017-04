Julian F.M. Stoeckel: So war seine Geburtstagsgala in Berlin

Julian F.M. Stoeckel hat das Fernsehen in den vergangenen Jahren ordentlich aufgemischt. Die jüngste Granddame des deutschen Fernsehens hat nun eine große Geburtstagsfeier in Berlin geschmissen und viele Promis kamen zu der wilden Sause in die Hauptstadt.

InTouch Online war bei seiner Geburtstagsfete dabei. Im Interview mit uns hat der It-Boy und Designer verraten, wie überwältigt er von dem Abend war: „Ich finde toll, dass ich heute so leben kann, wie ich will. Ich finde es auch großartig, dass viele Prominente und sogar seriöse Leute wie Wolfgang Bosbach mich toll finden und heute gekommen sind. 25 Jahre Stoeckel heißt für mich auch 25 Jahre Freiheit und Glück. Die ganzen Menschen haben mich in den vergangenen Jahren unterstützt und heute kann man an einem Abend das mal zurückgeben.“

Ob Micaela Schäfer, Wolfgang Bosbach, Bert Wollersheim oder Vera Int-Veen – sie kamen alle, um mit Julian F.M. Stoeckel in Berlin zu feiern. Das wohl größte Geschenk bekam er von seiner Mama. „Meine Mutter hat ein Treffen mit Angela Merkel organisiert. Ich stehe im Terminkalender von Angela Merkel und das wird sehr lustig“, erzählt Julian F.M. Stoeckel gegenüber „InTouch Online“.

Julian F.M. Stoeckel: So sah der "Berlin Models"-Star als Kind aus.

Und was kommt die nächsten 25 Jahren? „Mit 50 Jahren biete ich ein Schloß in der Toskana. Da leben zwar viele nicht mehr, aber die, die übrig sind, werden eingeladen. So feiern wir dann 50 Jahre Paradiesvogel, aber ich werde dann noch immer unglaublich gut aussehen.“

Vera Int-Veen hat Julian F.M. Stoeckel übrigens erst kürzlich kennengelernt. „Julian und ich haben uns bei Facebook kennengelernt. Ich habe ihn verfolgt im Fernsehen und er hat bestimmt auch schon mal was von mir gehört. Irgendwann haben wir uns angeschrieben und dann hat er gesagt, dass er Geburtstags feiert und ich vorbei kommen soll“, sagt Vera Int-Veen. „Ich bin hier her gekommen und bin positiv überrascht. Es war ein wunderschöner Abend und ich habe mich köstlich amüsiert“, so die RTL-Moderatorin. Einer guten Freundschaft zwischen Julian und Vera steht wohl nichts im Weg…