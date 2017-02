Julian F.M. Stoeckel zeigt seinen neuen Freund

Diese Show wird ein riesiger Spaß! Bei RTL II startet am Montagabend das neue Format „Ich liebe einen PromI“.

In der Show müssen Kandidaten ihren Eltern vorgaukeln, mit einem deutschen Promi liiert zu sein. Auch Christian macht bei „Ich liebe einen Promi mit“ und spielten seinen Eltern vor, mit dem schrillen Designer Julian F.M. Stoeckel zusammen zu sein.

„Ich liebe einen Promi war eine großartige Erfahrung für mich! Das Drehbuch von Christian Ulmen war einfach überragend und ich hatte noch nie soviel Spaß bei Dreharbeiten wie in diesem exellenten TV-Format. Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil ich bisher auch nur Ausschnitte gesehen habe. Ich bin sehr gespannt!“, sagt Julian F.M. Stoeckel im exklusiven Interview mit Intouch Online.

Und was sagt Julian F.M. Stoeckel zu seinem „Fake-Freund“ Christian? „Mein Kandidat Christian war sehr süß! Manchmal hat er mir wahnsinnig Leid getan, weil ich ihn wirklich hart rannehmen musste. Aber am Ende war es einfach super, super toll und ein großer Spaß auch wenn er zwischen durch wahnsinnig gerne mit und dem Team den Kopf eingeschlagen hätte!“, so der Designer. „Ich liebe einen Promi“ zeigt RTL II heute um 23:20 Uhr.