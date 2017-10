Junge (14) stürzt beim Wandern in den Tod

Junge (14) stürzt beim Wandern in den Tod

Schreckliches Drama in Österreich: Ein Junge ist beim Wandern in den Bergen in den Tod gestürzt - die Eltern mussten dabei zu sehen, wie ihr Sohn starb.

Mit seinen Eltern und seinen Geschwistern war der Teenager aus Altötting (Bayern) unterwegs. Das Unglück geschah am Sonntagnachmittag, wie die "Bild"-Zeitung berichtet: Bei einer Wanderung auf die Gwechenbergalm im Tennengebirge stürzte er plötzlich in die Tiefe.

Grund dafür war wohl der zu nasse Boden, auf welchem der 14-Jährige zuvor ausgerutsccht ist. Der Vater versuchte, seinen Sohn sofort wiederzubeleben - den Sturz aus 100 Metern Höhe hat er jedoch nicht überlebt. Der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Familie wurde betreut.