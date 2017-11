Junge Frau (24) auf Friedhof in Bayern vergewaltigt

Ein Albtraum für die junge Frau: Die 24-Jährige gab laut der Website "Welt.de" an, am Donnerstagabend bei einer Party in der Wohnung einer Bekannten gewesen zu sein. In der Nacht verließ sie dann mit weiteren Gästen die Wohnung und ging auf einen Friedhof in der Nähe des Bahnhofs in Rothenburg ob der Tauber (Bayern).

Dort soll die Frau dann von einem 24-jährigen Mann und einer 24-jährigen Frau vergewaltigt worden sein. Ihre beiden Begleiter zwangen sie zu sexuellen Handlungen und verletzten die 24-Jährige.

Sie konnte nach der Tat flüchten, vertraute sich einem Passanten an, der umgehend die Polizei verständigte und wurde später im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Es gelang schnell, die beiden Tatverdächtigen zu identifizieren. Sie wurden festgenommen und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.