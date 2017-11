Justin Bieber & Selena Gomez: Erste Kuss-Fotos sind aufgetaucht!

Es ist also wirklich wahr! Jahrelang haben die Fans von Justin Bieber und Selena Gomez auf ein Liebes-Comeback gehofft. Jetzt sieht es tatsächlich ganz danach aus als würden sie sich noch eine Chance geben! Direkt nachdem die Beziehung von Selena und Ex-Freund The Weeknd beendet war, fingen sie und Justin an sich heimlich zu daten. Brandaktuelle Fotos, die jetzt aufgetaucht sind, beweisen, dass das mehr als nur freundschaftliche Treffen sind.

Bei einem Ice-Hockey-Spiel in Los Angeles konnten Justin und Selena dem Drang einfach nicht mehr widerstehen und küssten sich leidenschaftlich vor aller Augen. Spätestens jetzt ist also klar: Die beiden sind wieder (oder immer noch) verliebt! Jelena ist back! Offensichtlich haben sie während ihrer zweijährigen Trennung festgestellt, dass sie einfach nicht ohneeinander können.

Noch dazu sind weitere Fotos aufgetaucht, die das Liebes-Comeback beweisen: Justins weißer Mercedes wurde parkend vor Selenas Grundstück gesichtet – über Nacht! Was sich hinter verschlossenen Türen abgespielt hat, bleibt wohl das süße Geheimnis der beiden. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann sie endlich offiziell bestätigen, dass sie wieder ein Paar sind.