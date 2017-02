Jutta Winkelmann: Freundin von Rainer Langhans ist tot!

Den Kampf gegen den Krebs hat sie verloren: Die Autorin und Regisseurin Jutta Winkelmann ist tot! Die Hippie-Ikone starb im Alter von 67 Jahren.

Seit mehreren Jahren hatte die enge Freundin von Rainer Langhans eine schwere Krankheit. Für den ehemaligen Dschungelcamp-Kandidat ist das ein schwerer Verlust. "Vor vier Tagen hat Jutta das letzte mal gesprochen. Sie sagte: 'In vier Tagen werde ich gehen'. Sie hat Recht behalten. Sie hatte sich mich als Begleiter für ihren Weg in ihr neues Dasein gewünscht", erzählt Rainer Langhans in der „Bild“-Zeitung.

"Es war ein bewusstes Sterben. Sie wollte nicht von Schmerzmitteln betäubt den Weg in ein neues Sein gehen. Sie bestand auf diesen Moment der Klarheit, wenn es so weit ist", sagte er weiter. Bis zuletzt war er an ihrer Seite. Beide kannten sich mehr als 50 Jahre. In den letzten Tagen wog sie nicht mehr als 30 Kilo. Am Mittwoch ist sie eingeschlafen, am Donnerstag versagten ihre Organe.