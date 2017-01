Kader Loth früher: So hat sie sich verändert

Fast 20 Jahre ist es inzwischen her, dass Kader Loth ihre Karriere als "Penthouse"-Model begann. Seither hat sich das TV-Sternchen ganz schön verändert...

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land: Reality-TV-Star Kader Loth ließ sich erst kürzlich erste Fältchen per Fadenlifting glattziehen. Gegenüber inTouch erklärte sie: "Es geht mir gar nicht so sehr darum, ob andere Leute den Unterschied sehen können. Die Hauptsache ist doch, ich fühle mich wohl."

So geht Kader Loths Fadenlifting



Die Kosmetikerin sticht insgesamt zehn Nadeln mit hauchdünnen Fäden, die mit kleinen Widerhäkchen besetzt sind, in Kaders Nasolabialfalten. Rund 3000 Euro musste Kader für den schmerzhaften Eingriff hinlegen. Die 40-Jährige erklärt: "Andere kaufen sich ein paar Schuhe, ich lasse mich liften."

Kurz darauf können die Nadeln bereits wieder entfernt werden. Die 30 Zentimeter langen Fäden bleiben dank der Widerhaken dabei unter der Haut und straffen den Teint. "Sie bauen sich nach einem halben Jahr von allein ab", erzählt Kader.

Das Ergebnis ist sofort sichtbar: Nach der Behandlung wirken Kaders Falten zwischen Nase und Mundwinkel deutlich aufgepolstert. "Ich finde, es ist super geworden", jubelt die Brünette.

Kader Loth verzichtet auf Silikon

Mit einer anderen Jugendsünde hat Kader allerdings abgeschlossen: Auf Silikonkissen in den Brüsten verzichtet sie fortab. Wegen ständiger Kapselfibrose musste sie sich von den Implantaten trennen und trägt nun (fast) wieder ihre Natur-Körbchengröße. So ganz kann Kader eben doch nicht auf die Polster verzichten...

Aber im Dschungelcamp 2017 wird sie sich wohl oder übel von ihrer natürlichen Seite zeigen müssen...