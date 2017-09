Kader Loth hat geheiratet! Das ist das erste Hochzeitsfoto

Kader Loth hat geheiratet! Das sind die Fotos - "Meine liebe Kader Loth und ihr Freund Ismet Atli haben im engsten Kreise der Familie geheiratet!", schreibt ihr Dschungelcamp-Begleiter Chris Hanisch bei Facebook und zeigt uns direkt die ersten Hochzeitsbilder. Bereits kurz nach dem Dschungelcamp bestätigte Kader, dass sie im Sommer ihren Verlobten Ismet heiraten wolle.

Kader Loth: Hochzeit mit ihrem Ismet verschoben

Schon längst wollten sie vor den Traualtar treten, doch Kader Loth hing rechtlich noch in einer alten Ehe fest. "Da uns die Bürokratie in Sache Eheschließung in Deutschland zu lange dauert (man verlangt 1000 Unterlagen), dachten wir, dass wir eine Blitzhochzeit in Bodrum in der Türkei schließen können und im Anschluss gleich in die Flitterwochen", berichtete sie schon im Juli gegenüber inTouch Online, doch der Plan ging leider nicht auf. "Da Ismet und ich deutsche Staatsbürger sind, wurde in Bodrum eine Eheschließung abgelehnt!"

Nun konnten sie aber endlich "Ja"-sagen. 26 Jahre lang war sie, zumindest auf dem Papier, mit einem deutlich älteren Kanadier verheiratet. "Ich habe es über die Jahre einfach schleifen lassen. Im Nachhinein sehe ich das als eine Jugendsünde", gestand sie sich 2016 ein und kümmerte sich endlich darum, dass sie geschieden wird und ihren Freund Ismet heiraten kann.