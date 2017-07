Kader Loth: Hochzeit mit ihrem Ismet verschoben

Es will einfach nicht klappen mit dem Ja-Wort: Kader Loth und ihr Freund Ismet träumen schon seit Jahren von ihrer Hochzeit, doch es tauchen immer neue Hindernisse auf.

Kader Loth: Darum gab's ein Liebes-Comeback mit Ex-Freund Ismet

Erst dauerte die Scheidung von Kaders Noch-Ehemann eine gefühlte Ewigkeit. Jetzt ist sie endlich geschieden - und nun das: Wegen bürokratischer Probleme ist auch ihr jüngster Ehe-Versuch gescheitert.

"Da uns die Bürokratie in Sache Eheschließung in Deutschland zu lange dauert (man verlangt 1000 Unterlagen), dachten wir, dass wir eine Blitzhochzeit in Bodrum in der Türkei schließen können und im Anschluss gleich in die Flitterwochen", erklärte Kader Loth gegenüber inTouch Online. Doch dem Paar wurde mal wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht: "Da Ismet und ich deutsche Staatbürger sind, wurde in Bodrum eine Eheschließung abgelehnt!"

"Wir müssen wieder türkische Staatsbürger werden. Ein Hin und Her! Langsam verlieren wir die Freude an einer Hochzeit", so Kader traurig. Aber aufgeben wollen die beiden noch nicht: "Jetzt können wir nur hoffen, dass alles mit dem Standesamt in Deutschland schneller klappt!"

Da drücken wir natürlich die Daumen! Kader Loth im Brautkleid ist bestimmt ein spektakulärer Anblick.