Kader Loth verspricht: Ich werde nackt sein im Dschungelcamp!

Schon jetzt macht Kader Loth das Dschungelcamp unterhaltsam. Sie schärft die Krallen, gibt sich offen, bezeichnet sich selbst als "Trash Queen" und ist einfach irgendwie schräg.

Und auch den Nackt-Faktor will sie erfüllen. Auch wenn sie sich selbst gegen eine Busenshow, wie man sie etwa von Sarah Joelle vielleicht erwartet, ausgesprochen hat, werden wir Kader wohl auch nackt sehen. "Natürlich wird man mich auch mal nackt sehen. Ich habe ja nichts zu verbergen", erklärt sie gegenüber der Bild.

Den Haken können wir schonmal setzen. Für die Kandidaten läuft nun der Countdown bis zum Dschungelcamp. Momentan genießen sie noch Strand und Luxushotels in Australien, doch damit soll ab Freitag Schluss sein. Und wenn Kader weiter so gut in Form bleibt, wird das Camp dieses Jahr auch wieder richtig Spaß machen.