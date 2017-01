Kader Loth zeigt sich zum ersten Mal ungeschminkt

Ungeschminkt-Selfies liegen im Moment voll im Trend. Die Promis beweisen derzeit nur zu gerne, dass sie auch ohne Make-up gut aussehen.

Jetzt macht auch Kader Loth (41) mit: Der Kurvenstar zeigt sich so, wie sie sonst wohl nur ihr Freund morgens nach dem Aufstehen zu sehen bekommt.

"Früher hätte ich das Haus ohne Make-up nicht verlassen. Heute ist mir das nicht mehr soooo wichtig", erklärt sie gegenüber InTouch Online. "Nur ein bisschen Wimpern tuschen, und gut ist es. Oder Sonnenbrille aufsetzen!"

Der natürliche Look hat sogar einen ganz besonderen Vorteil, wie Kader Loth verrät.: "Es passiert auch oft, dass man mich ohne Make -up nicht erkennt... Und das ist auch gut so!"

Auch wenn sie nicht jeden Morgen Lust aufs Schminken hat - von Permanent Make-up hält sie angeblich trotzdem nichts. "Ich habe Angst, dass da etwas schief gehen könnte. Bei einer Freundin haben sie die Augenbrauen versaut", sagt sie.

Ihr Beauty-Geheimnis: "Ein bisschen Eitelkeit ist ja schön und gut. Aber jeden Tag sich zurecht machen, in den Schminkkasten reinfallen ist auch anstrengend! Wichtig ist, dass man insgesamt ein gepflegtes Aussehen bietet... Naja, wir Frauen haben es doch nicht immer so leicht!"

16. Januar 2017

Kader Loth zeigt sich im Dschungelcamp immer top gestylt

Komischerweise präsentiert Kader im Dschungelcamp 2017 ihre natürliche Seite eher nicht so gern. Als Luxusartikel wählte sie Puder und einen Kajal, und damit zaubert sie sich jeden Tag dramatische Smokey Eyes. Dabei würden sie Fans sie sicher gerne mal ohne Make-up am Lagerfeuer sehen...