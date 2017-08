Kai Pflaume: Skandal-Fotos aufgetaucht

Kai Pflaume gilt als Saubermann und bringt mit seinem Lächeln so manchen Fan zum Schwärmen. Seit 1996 ist er mit seiner Ilke verheiratet und führt mit ihr eine Bilderbuch-Ehe. „Ilke ist meine Traumfrau, weil sie alles hat, was mich glücklich macht“, erklärte der 50-Jährige einmal.

Nun sorgte der eigentlich so skandalfreie Star für erstaunte Blicke auf Facebook. Der Moderator postete über 30 Party-Bilder aus New Orleans, die die unfassbare Wahrheit ans Licht brachten. Pflaume lichtete mehrere leicht bekleidete Frauen in diversen Posen ab und überall floss der Alkohol. Ein ziemlich ungewohnter Anblick, denn bisher postete er meistens nur Bilder von der Arbeit oder seinem Sportprogramm.

Obwohl es auf diversen Reiseseiten im Internet ziemlich unangenehme Bewertungen der Feiermeile gibt und dort von Drogen, Müll, öffentlichem Sex und viel Alkohol gesprochen wird, war Saubermann Kai mittendrin und genoss die Atmosphäre. „Es ist wirklich kaum zu glauben, was sich Nacht für Nacht auf der berühmten Bourbon Street in New Orleans abspielt, wie viele verrückte Leute da unterwegs sind und was für Fotomotive sich da bieten“, schwärmt er begeistert. Was seine Ilke wohl davon hält, dass ihr Liebster sich an solchen Orten aufhält?