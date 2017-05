Kaley Cuoco: So cool geht sie mit dem Nackt-Foto-Skandal um

Kaley Cuoco: So cool geht sie mit dem Nackt-Foto-Skandal um - Bei Jennifer Lawrence ist gerade Land unter. Auch die Anwälte von Kate Upton sind im Overdrive. 101 Promis wurden Opfer eines Hackers, der private Nackt- und Sexfotos von deren iClouds gestohlen hat.

Kaley Cuoco nimmt es, zumindest der Öffentlichkeit gegenüber, mit Humor, dass sie nun nackt im Internet zu sehen ist und macht keinen großen Aufriss. Damit hat sie eindeutig die Fans auf ihrer Seite. Und nimmt dem großen Hacker-Skandal zumindest was sie selbst betrifft, ein wenig den Wind aus den Segeln. Bei Instagram postete sie ein Bild von sich selbst und Ehemann Ryan Sweeting nackt am Strand. Da Instagram ein Foto, das jemanden nackt zeigt, nicht duldet, verpixelt sie ihre Brüste und den Penis ihres Ehemanns Ryan Sweeting. Und so macht sie sich über die kursierenden Nacktfotos und auch ein wenig über die etwas spießige Zensur von Instagram lustig.

Kaley Cuoco "nackt" am Strand

"Was für ein spaßiger Tag am Strand von Mexico mit meinem Mann. Ich habe nur das Gefühl, wir hätten etwas vergessen", schreibt Kaley Cuoco zu ihren ganz persönlichen "Nackt"-Fotos. Man sieht zwar, dass die Pixel keine nackten Brüste verbergen und Kaley eigentlich doch ein Oberteil trägt, aber die Message von ihr und Ehemann Ryan Sweeting kommt dennoch rüber.

Jennifer Lawrence: Nach Nackt-Foto-Skandal macht ihr das Stripper Video nichts mehr aus

Kaley Cuoco wird letztenendes auch wie die anderen Promis, die der Hacker-Nackt-Skandal betrifft, sicher nicht erfreut sein, über den Bilderraub, aber sie bleibt cool und nimmt es mit Humor. Und so gelingt es ihr auch, das Thema zügig abzuschließen. Ganz im Gegensatz zu ihrer Kollegin Jennifer Lawrence. Um sie herum herrscht große Empörung und als Oscar-Preisträgerin kommt ihr eben auch ein anderer Status zu. Allerdings ist der Aufschrei um Jennifer Lawrence auch deshalb etwas größer als bei Kaley Cuoco, weil es sich bei ihr um privates pornografisches Material handelt und nicht "nur" um Nacktfotos.