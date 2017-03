Karate-Europameister Benjamin Rath stirbt mit 22!

Dieser Todesfall schockiert die Sportwelt! Der österreichische Karate-Europameister Benjamin Rath ist völlig überraschend mit nur 22 Jahren verstorben. Dies machte jetzt sein Klub Inoue-Ha Feldkirchen bei Facebook öffentlich.

Über die Todesursache von Benjamin Rath ist nichts bekannt

Der Verein von Benjamin Rath ist völlig erschüttert von dem plötzlichen Tod des jungen Sportlers. "Plötzlich und unerwartet, für uns immer noch nicht zu begreifen, ist unser Freund Benjamin Rath am Wochenende von uns gegangen. Nicht nur seine Aufrichtigkeit und Liebe fürs Karate, sondern vor allem seine Persönlichkeit werden wir schmerzlichst vermissen. Benjamin zählte zu den erfolgreichsten Sportlern des Österr. Karatebundes. Er holte als erster und bisher einziger die Goldmedaille bei Europameisterschaften der Stilrichtung Goju-Ryu (Kata Herren allg. Klasse). Wir sind dankbar für die vielen gemeinsamen Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann. In tiefer Trauer, die Mitglieder des Vereins Inoue-Ha Feldkirchen", heißt es in dem offiziellem Statement.

Woran der 22-Jährige starb ist bisher unklar.

Benjamin Rath fühlte sich zuletzt nicht gut

Vor eineinhalb Wochen hatte Benjamin Rath noch bei den „Slovenia Open" in Lasko den dritten Platz belegt. Doch wie die "Bild" berichtet, soll sich Benjamin Rath zuletzt krank gefühlt haben. Nun trauern Familie und Freunde um das junge Ausnahmetalent.