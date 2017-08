Karl-Theodor zu Guttenberg: Lässt er seine Familie im Stich?

Unser ehemaliger Verteidigungsminister hat sich ein neues Leben in den USA aufgebaut, flirtet nun allerdings erneut mit der Politik. Setzt er damit seine Ehe aufs Spiel?

Er gibt sich demütig – und wirkt lässig wie nie. Vor rund sechs Jahren trat Karl-Theodor zu Guttenberg (45) von allen politischen Ämtern zurück, weil herauskam, dass er wesentliche Teile seiner Doktorarbeit abgekupfert hatte. Doch nun winkt ein sensationelles Polit-Comeback in Berlin! Und das, obwohl seine Familie in den USA lebt …

„Er wird uns jetzt im Bundestagswahlkampf unterstützen, durch Veranstaltungen, und dann wird man zu entscheiden haben – mit ihm –, wie es mit ihm politisch weitergeht“ – mit diesen Worten verkündete CSU-Parteichef Horst Seehofer (68) vor Kurzem die Rückkehr von Karl-Theodor zu Guttenberg auf die politische Bühne. Kaum jemand hatte damit gerechnet. Doch nun feiert der einstige Hoffnungsträger der Partei tatsächlich sein Comeback!

Viele Wähler sind begeistert

Laut einer INSA-Blitzumfrage für „Bild“ spricht sich die Mehrheit der Deutschen (45,8 Prozent) für eine Rückkehr Guttenbergs in die Bundespolitik (dagegen: nur 36,5 Prozent) aus. Ein beachtlicher Wert, der für Diskussionen sorgt. Auch, weil der Baron seinen Lebensmittelpunkt eigentlich in die USA verlegt hat.

2013 gründete Guttenberg die Investment- und Beratungsfirma Spitzberg Partners mit Sitz in New York. Seine Kinder gehen in den USA zur Schule, und auch Ehefrau Stephanie (40) hat sich in den Staaten bestens eingelebt. Gemeinsam mit einer Freundin rief die studierte Textilbetriebswirtin eine eigene Interieur-Design-Firma, die The Guttenberg Group LLC, ins Leben. Ein Traumjob, den man nicht so einfach aufgeben möchte. Würde die Blondine es also gutheißen, dass ihr Mann in Deutschland erneut das Rampenlicht sucht?

Guttenberg selbst dementiert jegliche Comeback-Pläne

„Ich bin dieses Jahr gern bereit, meine Partei bei Wahlkampfthemen zu unterstützen, mich in Debatten einzubringen. Das ist es aber auch“, sagt er knapp. Doch Dementis gehören zum politischen Geschäft – und werden nicht selten zurückgenommen …

Fakt ist, dass der Baron auf zahlreichen CSU-Wahlkampfveranstaltungen auftritt und am 3. September sogar im TV zu sehen sein soll. Nach „Bild“-Informationen vertritt Guttenberg die CSU am Abend des Kanzler-Duells im anschließenden TV-Talk bei Anne Will. Ein weiterer Schritt, der das Ansehen des Ex-Verteidigungsministers bei den Wählern abermals stärken könnte.

Seehofer, so berichten Insider, sähe den 45-Jährigen gern im Amt des Außenministers. Auch, damit er US-Präsident Donald Trump (71) die Stirn bieten kann. Genügend Erfahrung hätte Wahl-Amerikaner Guttenberg jedenfalls. Und auch seine Familie in Deutschland würde sich über eine Rückkehr des berühmten Sohnes in die Bundesrepublik ganz bestimmt freuen. Karl-Theodors Bruder Philipp (44) schwärmte kürzlich: „Wir haben immer sehr viel Spaß, wenn wir uns wiedersehen.“ Doch würde der Baron seine Frau und seine Kinder in den USA tatsächlich im Stich lassen? Die Antwort gibt es spätestens nach der Bundestagswahl am 24. September …