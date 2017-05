Kate Hudson & Danny Fujikawa: Sie zeigen sich ganz offiziell als Paar!

Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass ein neuer Mann in das Leben von Kate Hudson getreten sein könnte. Jetzt hatte die schöne Blondine endlich ihren ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit mit Musikerfreund Danny Fujikawa.

Auf der Premiere des Films "Snatched", eine Komödie in der ihre Mutter Goldie Hawn zu sehen ist, kam die 38-Jährige in Begleitung ihres neuen Lovers. Auf dem roten Teppich präsentierte sich das Paar super verliebt und gab sich vor den Kameras sogar einen kurzen Kuss.

Hach! Wie schön, dass der Hollywoodstar nach der Trennung von Muse-Sänger Matthew Bellamy wieder jemanden an ihrer Seite gefunden hat.

Kate Hudson: Schon öfters wurde sie zusammen mit Danny Fujikawa gesehen

Bereits in den letzten Wochen wurde Kate Hudson öfters zusammen mit Danny Fujikawa gesehen, eine offizielle Bestätigung gab es bisher aber nicht. Jetzt hat das Versteckspiel ein Ende!

Super happy: Kate Hudson & Danny Fujikawa. Foto: Getty Images

Auch auf ihrem Snapchat-Account stellte die Schauspielerin ihren Freund zum ersten Mal ihren Followern vor, indem sie ihm bei der Anprobe vor der Premiere zeigte.

Im Interview mit "E!News" erklärte Kate Hudson, dass ihr neuer Freund mit der Aufmerksamkeit gut klar komme und kündigte an, dass sie den Musiker so schnell nicht gehen lassen werde. Das hört sich fast danach an, als sei eine große Hollywood-Liebe in Sicht!