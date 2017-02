Kate Upton: Kosten sie ihre Starallüren ihren Modeljob?

Heiß, heißer, Kate Upton! Spätestens seitdem das Model 2012 und 2013 die Cover der Bademodenausgabe der ‚Sports Illustrated’ zierte, kennt jeder Kate und ihre weiblichen Kurven. Daraufhin durfte sie sogar eine der Hauptrollen in der Komödie ‚Die Schadenfreundinnen’ an der Seite von Cameron Diaz und Leslie Mann spielen. Doch so langsam scheint der Erfolg Kate zu Kopf zu steigen. Angeblich benimmt sie sich bei Kunden wie eine Diva!

Die diesjährige Bademodenausgabe der ‚Sports Illustrated’ soll Berichten zufolge mit drei verschiedenen Covern veröffentlicht werden. Während das 63-jährige Supermodel Christie Brinkley und Tennis-Star Serena Williams für die ersten beiden Varianten ausgewählt wurden, stand für das dritte Cover Kate Upton im Gespräch. Dass sie sich die Aufmerksamkeit mit noch zwei anderen Cover-Stars teilen muss, passte der kurvigen Schönheit aber nicht so richtig in den Kram.

Yes! I am excited to announce that I am back in @si_swimsuit ..I figured with my gorgeous dit to see everyone at VIBES on Feb 17th and 18th in Houston! #proudmomhere! Ein von Christie Brinkley (@christiebrinkley) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 18:22 Uhr

„Es gab Drama! Kate stellte die Bedingung, dass sie das Shooting nur macht, wenn sie auf jeden Fall aufs Cover kommt“, verrät ein Insider gegenüber ‚Page Six’. „Sie reichte außerdem eine Liste an Fotografen und Haar- und Make-Up-Artisten ein, mit denen sie ausschließlich arbeiten will. Sie hat sich wie eine sch**ß Diva verhalten, weil die denkt, sie sei etwas Besseres, da sie Schauspielerin ist.“ Ein wirklich unprofessionelles Verhalten, das Kate jetzt sogar das heiß begehrte Cover kosten könnte!