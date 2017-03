Katherine Heigl: Zerbricht jetzt auch ihre Ehe?

Eigentlich müssten Katherine Heigl und ihr Mann Josh Kelley gerade auf Wolke Sieben schweben. Erst im Januar brachte die Schauspielerin das erste leibliche Baby der beiden zur Welt. Doch statt Happy Family herrscht bei Katherine Heigl und Josh dicke Luft.

Das Karrieretief von Katherine Heigl belastet ihre Ehe

In letzter Zeit sollen sich Katherine Heigl und Josh immer wieder heftig in die Haare bekommen. Schuld daran ist die Job-Flaute der Blondine. Ihre Serie "Doubt" wurde erst vor Kurzem nach nur zwei Folge eingestellt. "Sie lässt ihre Laune an Josh aus. Die beiden streiten andauernd und Katherines Freunde fragen sich, ob der Einbruch ihrer Karriere ihre Ehe für immer zerstören könnte", bestätigt ein Insider gegenüber "Radar Online". Offenbar kann das Paar auch nicht permanent aufeinander hocken. "Josh hat sich gefreut, den Hausmann zu spielen, während Katherine wieder viel arbeitete. Ihre Ehe hat immer funktioniert, wenn Katherine beschäftigt war und Josh zu Hause die Stellung gehalten hat", so der Insider weiter.

Katherine Heigl und Josh Kelley sind seit 2007 verheiratet

Noch sind die beiden offiziell zusammen, doch Freunde befürchten, dass es nicht mehr lange so bleibt. Damit würden sich Josh Kelley und Katherine Heigl in eine lange Trennungsliste einreihen. Denn im vergangenen Jahr gaben viele Promi-Paare ihr Liebes-Aus bekannt. Ob Angelina jolie und Bad Pitt, Len Wiseman und Kate Beckinsale oder Jennifer Meyer und Tobey Maguire - sie alle hat es erwischt. Jetzt könnten Katherine Heigl und Josh Kelley die nächsten sein...