Kathleen Crowley: Horrorfilm-Legende verstorben

In mehr als 80 Filmen wirkte Kathleen Crowley mit. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 87 Jahren verstorben.

Nach dem Abschluss an der American Academy of Dramatic Arts startete Kathleen Crowley als Schauspielerin durch. Ihr Filmdebüt feierte sie in dem Western „The Silver Whip“, wo sie in der Hauptrolle zu sehen war. In den 50er Jahren spielte sie noch in zahlreichen anderen Filmen mit, darunter "Target Earth", "Curse of the Undead" oder "The Flame Barrier".

Zu ihren größten Erfolgen gehörten "Zug der Furchtlosen" und "Schußfahrt" mit Robert Redford. Sie eroberte nicht nur die Kinoleinwände, sondern auch das Fernsehen, wo sie in Serien wie "Maverick", "77 Sunset Strip", "Perry Mason", "Batman" oder "Bonanza mitspielte. Kathleen Crowley verstarb am Sonntag. Näheres zur Todesursache ist noch nicht bekannt.