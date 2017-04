Katja Burkard: RTL-Moderatorin zeigt erstmals ihre Tochter

Katja Burkard hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit zurück. Bekannt ist aber, dass die RTL-Moderatorin mit dem Journalisten Hans Mahr zusammen und zwei Töchter hat.

Die „Punkt 12“-Moderatorin zeigt sich zwar oft auf Roten Teppich, aber ihre Kinder hält sie komplett bedeckt. Bei Instagram hat Katja Burkard erstmals ihre Tochter gezeigt. In einem kurzen Clip schaukelt die Moderatorin mit ihrer jüngsten Tochter. Zwar zeigt sie zum ersten Mal einen Einblick in ihr Privatleben, aber hält sich dennoch an ihre eigenen Regeln, denn Katharina ist nur von hinten zu sehen.

Schaukeln! Einfach ein großer Spaß#Swing #fun #sunday #motheranddaughter #sun #love A post shared by Katja Burkard (@katja_burkard_official) on Apr 2, 2017 at 11:55am PDT

Katharina hat braune Haare, aber den gleichen Lockenkopf wie ihre Mutter. Die Fans sind begeistert, dass Katja Burkard erstmals einen privaten Einblick gewährt hat.