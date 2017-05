Katja Burkard wurde von der Polizei gesucht!

Katja Burkard moderiert schon seit 20 Jahren „Punkt 12“. Das Magazin wird jetzt 25 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums hat die Moderatorin ein pikantes Geheimnis verraten.

Die „Punkt 12“-Ikone wurde im vergangenen Jahr von der Polizei gesucht, wie sie verraten hat. „Ich wurde letztes Jahr von der Polizei gesucht. Ich habe an einer Tankstelle getankt und mir an der Kasse noch einen Schokoriegel geholt“, erzählt Katja Burkard in der „Bild“-Zeitung.

Und weiter: „Ich war so in Gedanken, dass ich nur den Riegel bezahlt, aber die Tankzeche versehentlich geprellt habe. Am Ende ging alles gut aus und ich habe die Rechnung noch begleichen können.“ Am Ende ist dann also doch noch alles gut gegangen…