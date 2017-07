Kattia Vides: Ist sie die erste Kandidatin für Sex-Format "Love Island"? - Seit einiger Zeit sorgt "Love Island" im britischen TV für Skandale und gute Quoten. Das Konzept weiß, wie auch der letzte UK-Import "Naked Attraction" vor allem mit dem Sex-Faktor zu überzeugen.

So suchen sich Kandidaten jeweils einen Partner mit dem sie Aufgaben und Wettbewerbe bestehen müssen. Diese sind allerdings äußerst sexuell. Dementsprechend sollten die Paare auch eine gewisse Bindung zueinander haben. Zwischen den Spielen leben die Kandidaten ähnlich wie bei Big Brother in einem Haus und werden den ganzen Tag gefilmt. Hinzu kommt, dass die Paare auch immer wieder zwangsweise neu gemischt werden, was im UK-Format auch schon für heftige Eifersucht sorgte.

"Naked Attraction": Plant RTL II eine zweite Staffel?

Nun soll das Format auch nach Deutschland kommen. Eigentlich ging man bisher davon aus, dass keine Prominenten Kandidaten, sondern extrovertierte Normalos wie bei "Naked Attraction" dabei sein sollen.

Wie passt Kattia Vides zu "Love Island"?

Umso verwunderlicher ist es, dass Ex-Bachelor-Kandidatin Kattia Vides nun einen Post teilte, den sie mit "#loveisland" markierte. Also doch TV-Promis? Ist sie etwa auch dabei? Derzeit befindet sie sich auf Ibiza und unseren Informationen zufolge solle die deutsche Staffel auch entweder auf Mallorca wie das UK-Original oder eben auf Ibiza gedreht werden.

Auf Nachfrage antwortete ihr Management gegenüber inTouch Online: "Wir können zu 'Love Island' nichts sagen, aber können versprechen, dass es in naher Zukunft einiges von Kattia zu sehen gibt."