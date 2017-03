Katy Karrenbauer: Traurige Beichte

Sie dreht fürs TV, spielt Theater und steht mit beiden Beinen fest im Leben. Nur den Richtigen hat die Schauspielerin noch nicht gefunden. Gegenüber "Das neue Blatt" legte Katy Karrenbauer jetzt eine traurige Beichte ab...

Dass sie schon seit Jahren Single ist, ist für die Schauspielerin ein schöner Zustand. "Mir ist aber bisher keiner begegnet, den ich reizvoll fand. Das liegt auch daran, dass sich die Menschen nicht mehr so begegnen wie früher. Man kommt im Restaurant oder in der Bar nicht mehr ins Gespräch. Die Leute gucken nur aufs Handy", erklärt sie.

Katy Karrenbauer hat Angst vor der Zukunft



Dass sie weder Mann noch Kinder hat, belastet doie Ex-Dschungelcamperin stark. "Ich denke oft darüber nach, was mal mit mir passiert. Eine Alters-WG mit Freunden wäre das Ziel für meine späteren Jahre. Oder ein gemeinsames Haus, wo man ärztliche Betreuung oder eine Pflegekraft hat. Schon heute ist es so: Wenn ich stürze und mir den Kopf aufschlage, bekommt es keiner mit. Außer bei Dreharbeiten, wo man fragen würde: 'Wo ist denn die Karrenbauer? Die ist doch sonst so zuverlässig!' Aber in den Phasen, in denen ich nicht arbeite oder meine Freunde im Urlaub sind, würde es keinem auffallen, wenn ich drei, vier Tage in meiner Wohnung läge. Natürlich mache ich mir darüber Gedanken."



Die 54-Jährige gibt sich jedoch Mühe, auf ihren Körper zu hören und fit zu bleiben. Doch auch das ist nicht immer einfach. "Ich versuche es so gut wie möglich! Aber es gibt Phasen, in denen das gar nicht machbar ist."

Bald wird Katy aber erstmal wieder im TV zu sehen sein: Als Kriminaloberrätin wird sie am Mittwoch, 19.25 Uhr, in der ZDF-Serie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" mitspielen.