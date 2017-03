Katy Perry: Liebescomeback mit John Mayer?

Na, das ging ja fix! Katy Perry und Orlando Bloom gaben erst vor wenigen Tagen ihr Liebes-Aus bekannt. Nach knapp einem Jahr gehen die beiden Stars plötzlich getrennte Wege! Jetzt steht schon ein neuer, alter Verehrere auf der Matte, der die Sängerin zurückerobern will. Musiker John Mayer will seine Ex wieder in seinem Leben haben. Und die Chancen für ihn stehen gar nicht schlecht...

John Mayer freut sich über Katy Perrys Liebes-Aus

Wie "Radar Online" berichtet, freut sich John Mayer darüber, dass Katy Perry wieder zu haben ist. Die beiden waren bis 2014 ein Paar - und der Sänger ist offenbar noch immer nicht über seine Ex hinweg! "John hat sich direkt bei ihr gemeldet. Er wollte sichergehen, dass es ihr gut geht", verriet ein Insider gegenüber "Radar Online". Und die Sorge ist nicht ganz uneigennützig!

Katy Perry und John Mayer: Liebescomeback nciht ausgeschlossen

Denn Freunde sind sich sicher, dass eine Reunion zwischen Katy Perry und John Mayer nicht ausgeschlossen ist! "Jeder ist davon überzeugt, dass sie wieder zusammenkommen werden. Manche Freunde von Katy denken, dass sie niemals über John hinwegkommen wird", so eine Freundin der 32-Jährigen. Ob es bei den beiden also wieder funkt? Man darf also gespannt sein...