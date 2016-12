Katy Perry und Orlando Bloom sind grundsätzlich sehr sparsam mit gemeinsamen Auftritten. Die Sängerin und der Schauspieler sind schon seit einigen Monaten ein Paar, halten ihre Liebe aber aus der Öffentlichkeit raus. Außer, die neue Platte von Katy Perry will promotet werden. Dann zieht Orlando Bloom beim Paddeln schon mal blank, um die öffentliche Aufmerksamkeit in die richtige Richtung zu lenken. Oder wenn Weihnachten naht und ein Kinderkrankenhaus auf den Besuch von Santa Claus hofft.

Orlando Bloom als Weihnachtsmann, an seiner Seite Katy Perry als Weihnachtsfrau, so besuchte das Paar das „Children's Hospital Los Angeles“ und brachte gemeinsam die Augen der kleinen Patienten zum Leuchten. Auf Facebook teilte das Krankenhaus die Fotos des Besuchs der beiden Megastars, die sich offenbar allergrößte Mühe gaben den kranken Kindern ein bisschen weihnachtliche Ablenkung zu bieten. Es wurde gekuschelt, gesungen und rumgealbert und auf den Fotos wird deutlich, dass Katy Parry und Orlando Bloom nicht nur ein sehr großes Herz haben, sondern dass ihre Herzen auch kräftig füreinander schlagen.

Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Foto am 21. Dez 2016 um 15:05 Uhr

Von wegen Trennung! Katy Perry und Orlando Bloom scheinen sehr verliebt zu sein!

Auch wenn es bereits Gerüchte über eine Trennung gab, Katy und Orlando scheinen sehr glücklich miteinander zu sein. Und offensichtlich haben sie auch einige Gemeinsamkeiten, anderen, denen es nicht so gut geht eine Freude zu machen, beispielsweise. Nun steht der gemeinsame Weihnachtsurlaub an und vielleicht postet das Traumpaar dann auch endlich mal ein Pärchenselfie in den sozialen Netzwerken. Denn darauf warten ihre Fans wirklich schon sehnsüchtig.