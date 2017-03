Katy Perry und Orlando Bloom gehen getrennte Wege!

Tja, das ging ja fix! Es scheint als wäre es gestern gewesen, dass Katy Perry und Orlando Bloom gemütlich übers Meer paddelten - er splitterfasernackt, sie im süßen Bikini. Jetzt werden wir auf solche Bilder wohl verzichten müssen! Denn die Liebe von Orlando Bloom und Katy Perry liegt auf Eis!

Katy Perry und Orlando Bloom nehmen Abstand!

Gerade einmal ein Jahr waren Katy Perry und Orlando Bloom zusammen. Doch die Liebe sollte offenbar nicht für ewig sein. Das Management der beiden bestätigt: "Bevor Gerüchte oder Fälschungen aufkommen, können wir bestätigen, dass Katy und Orlando zu diesem Zeitpunkt respektvollen und liebevollen Abstand nehmen." Ganz schön deutlich! Die Liebe der beiden ist abgekühlt. Wieso? Dazu wird vorerst geschwiegen!

Katy Perry lernte sogar schon Orlandos Sohn kennen!

Viele Fans dachten, dass Orlando Bloom in Katy Perry endlich seine Traumfrau gefunden hatte. Denn während seine Ex Miranda Kerr nach der Trennung 2013 mittlerweile wieder verlobt ist, war der Schauspieler lange Zeit Single. Katy war die erste Frau, mit der es ihm ernst war. Die Sängerin lernte sogar seinen süßen Sohn Flynn kennen. Doch so schön die Love Story auch begann, so schnell und überraschend geht sie nun zu Ende. Schade...