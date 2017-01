Klingt nach Ärger im Paradies. In der aktuellen Ausgabe von „inTouch“ sind Fotos zu finden, die Kay One und Collien Ulmen-Fernandes sehr innig in einem Auto miteinander zeigen. Dabei ist die Moderatorin mit Christian Ulmen verheiratet und der versteht in diesem Fall überhaupt keinen Spaß. Weil Kay One mit Collien Ulmen-Fernandes fummelt, hat er sich Beef mit ihrem Gatten Christian Ulmen eingehandelt und teilt den Hahnenkampf auch noch ganz ungeniert auf Facebook. Zu einem Foto, auf dem ein stark lädierter Christian Ulmen zu sehen ist, spottet Kay One: „Christian Ulmen hat seine Frau Collien zur Rede gestellt. Wie man sieht hält sie zu mir.“ Christian Ulmen pöbelt: „Ehrenlose Hure! Also du, Kay, biste ne Hure! Schwein!“

Hat Collien Ulmen-Fernandes ihren Ehemann Christian Ulmen etwa mit Kay One betrogen?

Doch Moment, warum turtelt die Schauspielerin überhaupt mit dem Rapper? Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes sind seit 2011 verheiratet und bislang wirkten es so, als sei diese Ehe glücklich. Im April 2012 kam ihre kleine Tochter zur Welt, Skandale, was ihre Ehe anbetrifft, gab es bislang nicht. Und nun diese Fotos, auf denen Kay One und Collien Ulmen-Fernandes eindeutig nicht nur eine Unterhaltung führen. Kein Wunder, dass Christian Ulmen da die Fassung verliert. In dem Artikel wird übrigens auch nicht aufgeklärt, welchen Hintergrund die kompromittierenden Fotos haben.

Die Fans von Kay One sind zumindest geteilter Meinung. Viele halten die Aktion für einen Scherz von allen drei Beteiligten, andere beschimpfen Kay One übel. Doch Licht ins Dunkle haben bislang weder Christian Ulmen, noch der Rapper gebracht. Und auch Collien Ulmen-Fernandes schweigt, die hübsche Moderatorin hat sich bislang noch überhaupt nicht geäußert. Bleibt abzuwarten, wie diese Geschichte wohl weitergehen wird und ob da nicht möglicherweise doch ein gemeinsames, berufliches Projekt hinter steckt.