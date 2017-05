Kay One: Gemeinsamer Song mit Dieter Bohlen!

Kay One kündigte kürzlich ein neues Projekt mit Dieter Bohlen an. Die Fans vermuteten sofort, dass der Rapper neuer „Supertalent“-Juror wird.

Das ist aber nicht der Fall, denn Kay One plant was ganz anderes mit Dieter Bohlen: Der Rapper und Poptitan werden einen gemeinsamen Hit rausbringen! "Dieter hat mich vor nicht allzu langer Zeit angerufen und mich vor die größte Challenge meiner Musikkarriere gestellt: Einen Song von ihm zu covern und etwas komplett Neues daraus zu machen. Kein Pop, kein Schlager, aber man sollte doch noch irgendwie erkennen, dass es mal ein Song von ihm war“, kündigte Kay One auf seiner Facebook-Seite an.

Erst vor einigen Tagen wurde bekannt, dass es eine Neuauflage der DSDS-Hymne „We Have a Dream“ geben soll. Ob Kay One damit was zu tun hat? Nähere Details gibt es wohl erst in der RTL-Show „Dieter Bohlen – Die Mega Show“ am 20. Mai.