Kay One: Schock-News! Seine Fans rasten vollkommen aus

Kay One feierte dieses Jahr große Erfolge. Im Mai veröffentlichte er eine Cover-Version des Kult-Songs "Louis Louis" von "Modern Talking", kurze Zeit später folgte "Señorita" mit Pietro Lombardi. Zwei Hits, die in kürzester Zeit die Chart-Spitze eroberten. Seine Fans sind außer sich. Dies wird auch bei einem Auftritt von Kay One in einem Einkaufszentrum in Österreich deutlich. Als der Star erscheint, entbricht eine regelrechte Massenhysterie.

Kay One begeistert seine Fans

Durch die beiden Songs "Louis Louis" und "Señorita" erlangte Kay One in diesem Jahr erneut Kult-Status. Mit seinen Erfolgen stellt er viele andere Deutsche Stars in den Schatten. Auch die Fans von Kay One sind von ihrem großen Idol begeistert. Wie Kay One jetzt auf "Instagram“ zeigt, sorgte sein Auftritt in einem Einkaufszentrum in Österreich für eine Massenhysterie.

Collien Ulmen-Fernandes: Das steckt hinter den Kuschel-Fotos mit Kay One

Die Fans von Kay One rasten aus

In einem Einkaufszentrum in Österreich begeistert Kay One mit dem Hit "Louis Louis" knapp 4000 kreischende Fans. Auch auf "Instagram" teilt der Star diesen Erfolg in einem Video. Seine Followers scheinen ebenfalls hin und weg zu sein. So schreiben sie: "Einfach Krass Gänsehaut" oder "Wahnsinn! Macht einen richtig stolz wenn man deine Entwicklung über die ganzen Jahre sieht. Genieß es, hast hart dafür gearbeitet. Ich gönn es dir von Herzen."