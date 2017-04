© Facebook/ Kay One

Kay One: Wird er jetzt "Supertalent"-Juror?

Kay One saß in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Nun könnte er sein Comeback als Juror feiern – allerdings in einer anderen ganz anderen Show.

Nun plant der Rapper ein gemeinsames Projekt mit Dieter Bohlen. Es sieht danach aus, dass er Juror bei „Das Supertalent“ werden könnte. "News! Freunde, ich war lange still, aber jetzt lasse ich die Katze einfach mal aus dem Sack", beginnt Kay One seinen Post.

NEWS Freunde ich war lange still, aber jetzt lass ich die Katze einfach mal aus dem Sack. Es kommt was Neues von... Posted by Kay One on Montag, 24. April 2017

„Es kommt was Neues von Dieter & mir ... Wann? Im Mai. Mehr verrate ich aber noch nicht. Muss ja spannend bleiben. Lasst euch einfach mal überraschen“, schreibt der Rapper weiter. Die Fans spekulieren, um was es sich dabei handeln könnt und sind sich sicher, dass er Juror bei „Das Supertalent“ wird. Zeitlich passen würde es, denn ab 1. April laufen die Castings für die neue Staffel.