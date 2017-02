Kazim Akboga: DSDS gedenkt dem verstorbenen Sänger

Es ist ein großer Schock für die Fans: Kazim Akboga ist tot. Bekanntheit erlangte er vor allem mit dem Song „Is mir egal“.

Vor zwei Jahren trat er auch vor die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ und wurde dadurch einem Millionenpublikum bekannt. Sein Clip wurde auf YouTube sagenhafte 16 Millionen Mal angeklickt.

Kazim Akboga wurde nur 34 Jahre alt. Bisher ist wenig über die Todesursache bekannt – laut der „Bild“-Zeitung soll er wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen sein.

Mit einer rührenden Geste hat sich auch „Deutschland sucht den Superstar“ von dem Sänger verabschiedet. In der Sendung am Samstag wurde an Kazim gedacht. „Lieber Kazim, du bist uns nicht egal“, blendete RTL in einem schwarzen Bild bei DSDS ein.