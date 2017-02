Kazim Akboga: Er hatte schon einen Selbstmordversuch unternommen

Diese Nachricht war wirklich ein Schock: Gestern kam heraus, dass sich DSDS-Liebling Kazim Akboga das Leben genommen hat. Der 34-jährige "Is mir egal"-Interpret wurde Medienberichten zufolge von einem Zug erfasst. Er soll bereits länger mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt haben.

Nun erzählte sein Vater, wie schlecht es dem Kult-Sänger vor seinem Tod wirklich ging. Gegenüber "bild.de" erklärte Nihat Akboga : " Er war in einer Potsdamer Klinik in Behandlung, weil er vor einigen Wochen schon einmal versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Wir fuhren zusammen auf der Autobahn, da ließ er sich aus dem Auto fallen, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er durfte am vergangenen Donnerstag zum ersten Mal die Klinik verlassen. Wir hörten nichts mehr von ihm, machten uns Sorgen. "

Ein Suizid wurde noch nicht offiziell bestätigt

Am Montag wollte der 58-Jährige eine Vermisstenanzeige für seinen Sohn aufgeben. Dabei erfuhr er, dass Kazim bereits vier Tage zuvor gestorben sei. "D ie Beamten sagten mir, dass sie von Brandenburger Kollegen eine Nachricht erhalten hätten, und dass eine Leiche gefunden worden sei. Der Ausweis und die Sparkassen-Karte meines Sohnes wurden gefunden. Am Arm hätte die Leiche ein ,Is mir egal‘-Tattoo – da wusste ich, dass er es sein muss."

Offiziell ist ein Suizid allerdings noch nicht bestätigt. Auch die Identität des Toten ist nicht abschließend geklärt. Für Kazims Vater gibt es jedoch nur noch einen Wunsch: "Meine Frau und ich hoffen, unseren Sohn schnell beerdigen zu können. Er hat mit seinen Depressionen so gelitten, jetzt soll er endlich seinen Frieden finden. "