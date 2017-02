Kazim Akboga: Schwere Vorwürfe von seinem Vater!

Es war eine traurige Nachricht für alle Fans: Kazim Akboga ist tot. Anfang der Woche wurde bekannt, dass der DSDS-Kultstar von einem Zug überrollt wurde. Die Trauer bei seinen Fans und besonders seiner Familie ist groß. Und jetzt erhebt Kazims Vater Karim Akboga auch noch schwere Vorwürfe gegen die Polizei!

Die Familie von Kazim Akboga wusste lange nicht, dass er tot ist!

Wie Karim Akboga gegenüber "Bild" erklärt, wussten er und seine Familie vier Tage lang nichts von dem Tod von Kazim! „Niemand hat uns informiert. Vier Tage lang. Erst als ich bei der Polizei eine Vermissten-Anzeige aufgeben wollte, sagte man uns, dass ein Toter mit dem Pass, der Sparkassen-Karte und einem Tattoo, das Kazim trug, gefunden worden ist. Warum dauerte es so lange, bis wir informiert worden sind? Die Sorge war quälend“, so Karim Akboga traurig.

Für Karim und seine Familie eine schwere Zeit. Und auch die Tatsache, dass Kazim Akboga bis zu seinem Tod in einer Klinik war, die aber einfach so verlassen konnte, ist für den Familienvater immer noch unverständlich. „Ich verstehe auch nicht, wieso unser Sohn so einfach aus der Klinik kam. Er hatte versucht, sich vor vier Wochen umzubringen. Da kann er doch nicht so einfach aus dem Krankenhaus gehen, ohne dass es jemand merkt. Er hätte Hilfe gebraucht. Aber es war wohl niemand da.“

Niemand konnte Kazim Akboga helfen!

Jetzt müssen Karim und seine Familie mit dem Tod ihres geliebten Sohnes Kazim Akboga klarkommen. Und der Schmerz über diesen Verlust sitzt tief! „Mir wurde eine DNA-Probe entnommen. Aber das ist nicht nötig. Ich weiß, dass er gegangen ist. Er hat mit seinen Depressionen so gelitten. Unsere Familie ist unendlich traurig. Er war ein liebevoller Junge. Mein einziger Sohn. Aber wir haben die Traurigkeit nicht von ihm fernhalten können. Es ist ein hilfloses Gefühl, wenn Du als Eltern machtlos bist“, so Karim zu "Bild".