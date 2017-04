Kein Serientod: Erste Details zum GZSZ-Ausstieg von Janina Uhse

Für die Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist es ein absoluter Schock: Janina Uhse wird die Soap verlassen!

Noch in diesem Sommer soll Janina Uhse das letzte mal für GZSZ vor der Kamera stehen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Ein Comeback ist aber nicht ganz ausgeschlossen, denn nun wurde erste Details zu ihrem Ausstieg bekanntgegeben – und sie soll nicht den Serientod sterben.

„Jasmin wird keinen Serientod sterben“, stellte ein Sendersprecher gegenüber „Bunte“ klar. „Janina Uhse dreht weiterhin für GZSZ und ist in der Serie zunächst noch bis Sommer 2017 zu sehen“, heißt es weiter. „Unsere Autoren haben dazu ein große Geschichte geschrieben, die nun startet und bis weit nach dem Jubiläum am 17. Mai die Zuschauer bewegen und mitreißen wird“, verkündet RTL in dem Statement.