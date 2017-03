Kein typischer Prinz: Harrys außergewöhnliche Hochzeitspläne

Lange kann es nicht mehr dauern, bis Prinz Harry seiner Liebsten einen Antrag machen wird. Anfang November machte das Paar seine Beziehung offiziell. Nun brodelt die Gerüchteküche und viele fragen sich, wie die Hochzeit der beiden aussehen wird.

Prinz Harry machte in der Vergangenheit immer wieder Schlagzeilen und scheint einfach nicht der typische Bilderbuchprinz zu sein. "Wir haben ihn nackt in Vegas gesehen und jetzt datet er eine amerikanische Schauspielerin. Wieso jemand erwarten würde, dass er traditionell heiratet, weiß ich nicht“, erklärt ein Palast-Insider gegenüber Radar Online. "Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn der Prinz irgendwo anders eine royale Hochzeit feiern würde, als in London. Andererseits ist Harry nun aber auch nicht der typische Prinz".

Nach dem Besuch einer Hochzeitsfeier auf Jamaika soll das Pärchen nun Blut geleckt haben und sich eine Barfuß-Hochzeit am Strand wünschen. Ganz entspannt und ohne viel Trubel. Das wäre für einen Prinzen zwar durchaus ungewöhnlich, bei Harry allerdings durchaus vorstellbar.