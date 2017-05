Keine Staffel 8! Nach der 7. Runde wird New Girl abgesetzt! - Irgendwann heißt es bei jeder Serie abschied zu nehmen. Bei einigen passiert das viel zu früh, bei anderen durchaus auch mal viel zu spät. Doch selbst jene, die zu einem Zeitpunkt enden, der eigentlich nur richtig erscheint, wollen wir einfach nicht loslassen. Und so fällt auch der Abschied von "New Girl" richtig schwer. Ja, es ist wahr. "New Girl" wird nach der siebten Staffel eingestellt.

Immerhin gibt es für die "New Girl"-Fans noch eine Galgenfrist. Nachdem gerade die sechste Staffel beendet wurde, gibt es noch eine ganze Staffel zu sehen. Allerdings soll Staffel 7 laut Jake Johnson, der Nick spielt, nur acht Folgen umfassen. Das sollte hoffentlich genug Zeit sein um die Serie zu einem runden Ende zu bringen. So manche Serie musste schon mit einem nahezu improvisiert wirkenden Ende abtreten, weil mitten in der laufenden Season entschieden wurde, dass es die letzte sein würde.

Der Grund für das "New Girl"-Aus sind die stetig fallenden Quoten, berichtet das US-Portal Deadline. So gab es in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen um den Fortbestand der Serie. Jetzt ist das Beil gefallen.

Zeitweise wurde Hauptdarstellerin Zooey Deschanel von Megan Fox in der Serie als neuer Hauptcharakter ersetzt. Viele Fans waren entsetzt, dass sie mehrere Folgen auf ihre Lieblingsfigur verzichten mussten. Doch auch das hat "New Girl" überlebt.