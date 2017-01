Kelly Family-Sohn Iggi ist bei "The Voice Kids"

Die Kelly Family mag es als Band nicht mehr so geben wie damals. Auch wenn es ein Revival geben wird, so fehlen doch Michael Patrick Kelly und Maite Kelly.

Doch für Nachschub ist offenbar gesorgt. Zum einen hat Angelo Kelly schon lange seine eigene Kelly Family mit seiner Frau und seinen Kindern und zum anderen will jetzt Ignatius Aaron Maria Kelly, kurz Iggi Kelly, bei "The Voice Kids" durchstarten.

Ein von Patricia Kelly (@patriciakelly.official) gepostetes Foto am 18. Jan 2017 um 13:06 Uhr

Seine Mutter Patricia Kelly verkündete auf Instagram: "Mit ganzem Stolz dürfen wir ankündigen, dass unser Sohn Iggi bei 'The Voice Kids' dabei ist! Wie er selber sagt, war es ein großer Traum von ihm und wir sind froh und glücklich, dass er die Castings im letzten Sommer geschafft hat und nun an den Blind Auditions teilnehmen darf." Dort wird der kleine Iggi Kelly von Simon and Garfunkel "The Sound Of Silence" singen.

Im Interview mit Sat.1 beteuert sie jedoch, dass sie und Ehemann Dennis Sawinkin keinen Einfluss auf Iggi genommen haben. "Das war sein Wunsch, das kam nicht von mir. Ich dachte immer, er wird Anwalt werden, aber jetzt überrascht er uns mit Musik und seinem YouTube-Kanal. Wir unterstützen ihn total und für mich ist einfach wichtig, dass er glücklich wird", erklärt Patricia Kelly.