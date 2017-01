Kendall Jenner: Auf diesen skurrilen Diät-Trick schwört sie!

Während alle Frauen des Kardashian-Clans eigentlich für ihre heißen Kurven bekannt sind, tanzt Kendall Jenner mit ihrer superschlanken Modelfigur ein wenig aus der Reihe. Kein Wunder, dass sie nun schon seit längerem einer der 'Victoria's Secret'-Engel ist!

waking up in @calvinklein #mycalvins #ad Ein von Kendall (@kendalljenner) gepostetes Foto am 22. Dez 2016 um 13:20 Uhr

Aber wie genau schafft Kendall es eigentlich ihre Figur so in Schuss zu halten? In ihrer eigenen App verrät sie jetzt ihr ultimatives Diät-Geheimnis! Vor kurzem postete das Model ein Foto aus ihrem Haus, das nicht nur ihren Weihnachtsbaum, sondern dahinter auch eine knallpinke Wand zeigt. Wie jetzt herauskommt, hat die 21-jährige sich nicht nur aus ästhetischen Gründen für diese gewagte Wandfarbe entschieden.

kenny's pink xmas Ein von Kendall (@kendalljenner) gepostetes Foto am 9. Dez 2016 um 8:35 Uhr

Von Freunden habe sie nämlich erfahren, was die Farbe Pink so alles bewirken könne. "Sie erzählten mir, dass das Baker-Miller-Pink die einzige Farbe, von der wissenschaftlich belegt ist, dass sie sowohl beruhigt als auch den Appetit zügelt", berichtet Kendall begeistert. Von da an stand für sie fest: Ihr Wände müssen pink gestrichen werden. Na, wenn das tatsächlich Kendalls einziges Schlankheitsgeheimnis ist, dürften die Probleme vieler Frauen hiermit gelöst sein!