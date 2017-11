Kerstin Ott: Das plant sie mit ihrer Frau nach der Hochzeit

Kerstin Ott hat ihre Freundin Karolina Köppen im August 2017 geheiratet. Davor war das Paar drei Jahre verlobt.

Die Trauung fand in Schleswig-Holstein statt – im kleinen Kreis der engsten Freunde und Verwandten hat sich das Paar das Ja-Wort gegeben. Einen Moment wird die „Die immer lacht“-Sängerin besonders in Erinnerung behalten: „Auf jeden Fall, dass alle so viel Spaß hatten. Wir hatten eine Foto-Box aufstellen lassen, eine Hüpfburg für Kinder, Feuertonnen. Die Gäste, die nicht mehr fahren konnten, haben gezeltet“, verriet Kerstin Ott gegenüber „Schlagerplanet“.

Kerstin Ott: Romantische Hochzeit mit ihrer Karolina

Eine Sache mussten die beiden aber verschieben: Die Hochzeitsreise! Grund dafür sind berufliche Termine von Kerstin Ott und Karolina Köppen. „Wir stecken momentan beide sehr in der Arbeit drin und haben die Hochzeitsreise erst einmal verschoben, bis wir beide genug Freizeit haben und uns darauf einlassen können“, so Kerstin Ott.

Eine Sache hat sich nach der Hochzeit geändert: „Auf jeden Fall der Nachname. Karolina und die Kinder haben hat meinen Nachnamen angenommen“, erklärt die Sängerin. Im Oktober wurde die sogenannte Lebenspartnerschaft als Ehe eingetragen.