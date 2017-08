Kerstin Ott: Romantische Hochzeit mit ihrer Karolina

Heimlich, still und leise haben sie JA gesagt: Kerstin Ott und ihre langjährige Freundin Karolina haben geheiratet. Die Trauung fand ganz romantisch auf einer Koppel in Schleswig-Holstein statt. Das verriet die Sängerin gegenüber "Schlagerplanet". Es sei "ein rauschendes Fest bis morgens um neun gewesen, so die "Die immer lacht"-Interpretin. 60 Gäste feierten mit dem Brautpaar. Es gab eine Fotobox und für die Kinder eine Hüpfburg.

Kerstin Ott: Schnappschuss mit Ex-BTN-Beauty Julia Jasmin Rühle!

Karolina und deren Kinder aus einer früheren Beziehung haben den Nachnamen Ott angenommen. Das Paar ist eine Lebensgemeinschaft eingegangen, aber nachdem die Ehe für alle möglich ist, wollen sie dies noch mal umschreiben lassen. " Dann sind wir offiziell verheiratet ", freut sich Kerstin Ott.