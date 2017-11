Kerstin Ott: Sensationelle News! Ihr Musikvideo bricht alle Rekorde

Kerstin Ott wird bei diesen Neuigkeiten wohlmöglich auch "immer lachen". Mit ihrem Musikvideo zu "Die immer lacht“ bricht die Sängerin nun alle deutschen Rekorde. Auf "Youtube" knackte ihr Clip jetzt die 120 Millionen Klick-Grenze. Ihr Video ist damit das erste deutsche Video, welches diese Klick-Zahl erreicht.

Kerstin Ott: Das plant sie mit ihrer Frau nach der Hochzeit

Kerstin Ott überholt Helene Fischer und Co.

Schon im Oktober erreichte das Musikvideo die 100 Millionen Klick-Grenze. Einen Monat später knackt Kerstin nun die 120 Millionen Klicks. Laut dem Portal "Schlagerplanet“ ist die Sängerin damit die erste deutsche Künstlerin, die solch einen Erfolg verzeichnen kann. Im Vergleich: Musikgröße Helene Fischer erreicht mit "Atemlos" knapp 22 Millionen Klicks, Roland Kaiser mit "Warum hast Du nicht nein gesagt" knapp 58 Millionen.

Kerstin Ott schrieb "Die immer lacht" bereits 2005

Der Song "Die immer lacht" entstand bereits 2005. Kerstin schrieb das Lied für eine erkrankte Freundin, die sich in einer Lebenskrise befand. Gegenüber "Promiflash" verriet sie: "Dadurch, dass ich so nah an ihr dran gewesen bin und gesehen habe, wie es ihr wirklich geht, ist dieses Lied entstanden." Das ihr Musikvideo mal den 120 Millionen Klick-Rekord bricht, hätte Kerstin damals vermutlich nicht gedacht.