KhloÃ© Kardashian: Ist sie schwanger?

Die Gerüchteküche brodelt - und zwar gewaltig! Gerade erst feierte Khloé Kardashian ihren 33. Geburtstag mit ihren Liebsten Tristan Thompson. Jetzt könnte sie noch mehr Grund zum Feiern haben. Erwarten sie und ihr Freund

Khloé Kardashian: "Dad + Mom"

Ein Polaroid von Khloé Kardashian bei Snapchat kocht die Gerüchteküche jedenfalls mächtig auf. Darauf sieht man sie und ihren Freund Tristan Thompson verliebt, sie füttert ihn und unter dem Bild steht: "Dad + Mom". Ganz schön verdächtig!

Ist Khloé Kardashian schwanger? Snapchat/ Khloé Kardashian

Khloé Kardashian: "Er will jetzt Kinder haben!"

Erst kürzlich verriet Khloé Kardashian ihrer Schwester Kim Kardashian über ihren Schatz Tristan Thompson: "Er will jetzt Kinder haben. Er meinte: 'Ich möchte Kinder mit dir haben und wenn du dann schwanger wirst, kannst du Umstandsjeans für 'Good American' entwerfen.' Er ist so verdammt süß und so unterstützend und lieb, so etwas hatte ich noch nie." Geht dieser Wunsch nun wirklich in Erfüllung?

Gegenüber "TMZ" wurde das Gerücht zwar dementiert, aber die Kardashians sind ja schließlich immer für eine Überraschung gut...