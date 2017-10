Khloé Kardashian: Wölbt sich hier ein kleiner Babybauch?

Der Kardashian-Clan steckt gerade voll im Baby-Fieber! Nicht nur Kim Kardashian und Kanye West erwarten Anfang nächsten Jahres ihr drittes Kind, das sie von einer Leihmutter austragen lassen. Auch Kylie Jenner und Khloé Kardashian sollen Gerüchten zufolge schwanger sein! Beide haben dies zwar noch nicht bestätigt, aber zumindest Khloé zeigt sich nun in einem Outfit, das einen niedlichen Babybauch erahnen lässt!

Unter dem engen Gürtel zeichnet sich ein Bäuchlein ab! Instagram/ khloekardashian

Zum ‚Good American’ Event in Los Angeles kam Kim Kardashians jüngere Schwester in einem schwarzen Satinhemd und betonte ihre Taille mit einem Gürtel von Chanel. Unter dem luftigen Stoff zeichnete sich eine leichte Wölbung ab – so langsam kann Khloé ihre Schwangerschaft also nicht mehr verstecken!

Für die 33-jährige war es schon sehr lange ein Herzenswunsch Mutter zu werden. Schon mit ihrem Ex-Mann Lamar Odom wünschte sie sich Kinder. Nach der Scheidung schien dieser Wunsch lange unerreichbar zu sein... Nun ist sie schon seit über einem Jahr mit dem Basketballspieler Tristan Thompson und der Traum von einer Familie scheint mit ihm endlich in Erfüllung zu gehen!