Kim DePaola: Neue Horror-Details zum Brutalo-Doppelmord!

Schock für Kim DePaola: In dem Auto ihres Sohnes wurden zwei verbrannte Leichen entdeckt! Nun kamen neue schockierende Details ans Licht, wie der brutale Doppemord abgelaufen sein soll.

Der Sohn des "Real Housewives of New Jersey"-Stars hatte sein Auto an zwei Freunde verliehen. Gemeinsam waren sie auf dem Weg zum Airport. Als sie an einer Tankstelle eine Pause einlegten, muss was Schreckliches passiert sein. Die beiden Freunde sollen dort angeblich mit einem Kopfschuss hingerichtet worden sein, wie „TMZ“ berichtet.

Kurz nach dem Doppelmord wurde dann das Auto angezündet. Nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen, heißt es weiter. Ob die beiden Freunde zufällig Opfer dieser Horror-Tat wurden oder ob sie eine Beziehung zu den Tätern hatten, ist bisher noch völlig unklar. Besonders bitter: Die Freundin eines der Opfer ist schwanger! Das Baby muss nun ohne seinem Papa aufwachsen.