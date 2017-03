Kim DePaola: Zwei verbrannte Leichen im Kofferraum gefunden!

Es ist ein Schock für Kim DePaola: In dem Auto ihres Sohnes wurden zwei verbrannte Leichen gefunden!

Der US-Reality-Star wurde daraufhin von der Polizei verhört. "Ich bin von der Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit gerührt. Mein Sohn und ich sind in Sicherheit. Unser tiefstes Beileid geht an die Familien der Opfer dieser wirklich entsetzlichen Tragödie", schrieb Kim DePaola bei Instagram.

Die Leichen zweier Männer wurden durch Kopfschüsse getötet, wie „TMZ“ schreibt. Danach wurden sie verbrannt. Der Audi ist auf den Sohn von Kim DePaola zugelassen. Ein Freund soll Chris mit dem Auto zum Flughafen gefahren sein. Danach sollte er eigentlich zurückfahren, aber niemand hat mehr was von dem Freund gehört. Ob auch er zu den Opfern gehört, ist bisher noch ungewiss.

Bevor das Auto brannte, sollen Zeugen mehrere Schüsse gehört haben. Die genauen Umstände sind aber noch völlig unklar.