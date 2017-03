Kim Gloss: Heiße Bikini-Fotos aus dem Urlaub

Ganz schön sexy!

Kim Gloss befindet sich gerade im Urlaub auf Cancun und lässt ihre Fans natürlich über Facebook daran teilhaben. Zusammen mit ihrem Schatz Alex genießt sie das tolle Wetter, sonnt sich am Strand und isst leckere Speisen.

Was ihren Fans besonders gefallen dürfte, sind allerdings die heißen Bikinifotos, die die Sängerin immer wieder von sich postet. Ob am Strand, im Hotelzimmer oder am Pool – Kim möchte ihre sexy Kurven präsentieren. Auch wenn einige ihrer Follower der Meinung sind, dass sie zu viel auf den Hüften hat, ist der Großteil sich einig, dass sie sich definitiv sehen lassen kann. „Tolle Figur. Da bin ich ganz neidisch“, gesteht ein begeisterter Fan.

In der Vergangenheit wurde die 24-Jährige immer wieder dafür kritisiert, es mit ihrer Diät zu übertreiben. Doch inzwischen scheint sie mit ihrem Body richtig glücklich zu sein – egal, was die kritischen Stimmen dazu sagen.