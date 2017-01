Kim Gloss macht Schluss mit den Beauty-OPs!

Nun reicht es ihr aber. Kim Gloss ist nicht nur dafür bekannt, dass sie Wert auf ein perfektioniertes Make Up legt. Auch in Sachen Beauty OPs mischt Kim Gloss ganz vorne mit. Bis jetzt zumindest. Denn offenbar hat die einstige Dschungelcamperin so langsam die Nase voll von Botox und Silikon. Die Sängerin verriet „OK!“ gegenüber: „Ich muss gestehen, dass ich es in letzter Zeit mit den Lippen etwas übertrieben habe. Ich werde jetzt erst mal nichts mehr an mir verändern lassen. Hat sie sich möglicherweise die immer lauter werdende Kritik zu Herzen genommen? Oder mag der Mann an ihrer Seite lieber die natürliche Kim Gloss?

Kim Gloss hat nie ein Geheimnis um ihre Beauty OPs gemacht

Egal wie oft Kim Gloss sich unters Messer gelegt hat, sie war stets ehrlich bei diesem Thema und hat nie ein Geheimnis um die Eingriffe gemacht. Die ehemalige DSDS-Kandidatin erklärte mal „Gala“ gegenüber: „Man muss zu dem stehen, was man ist und was man tut. Außerdem verspüre ich eine gewisse Verantwortung gegenüber meinen Fans und möchte auch bei diesem Thema ehrlich und offen sein. Da ich sehr offen und ehrlich mit diesem Thema umgehe, hoffe ich, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich meine Fans mit diesem Thema sehr genau und kritisch auseinander setzen.“ Und vielleicht kann Kim Gloss nun ja auch mit gutem Beispiel voran gehen, dass weniger eben mehr ist. Nun bleibt es wohl abzuwarten, ob Kim ihren Vorsätzen tatsächlich treu bleibt, oder eben doch bald wieder beim Beauty Doc anzutreffen ist…