Kim Gloss: Süße Baby-Beichte

Da ist wohl jemand richtig im Baby-Fieber! Kim Gloss überrascht ihre Fans bei Facebook mit einem zuckersüßen Schnappschuss. Dort sitzt sie mit einem Baby im Schoß auf dem Sofa und schaut selig auf den Kleinen runter. Und so ein süßes Baby kann schon ziemlich ansteckend sein - und zwar was die Familien-Planung angeht! Denn Kim schreibt ganz verliebt dazu: "Da möchte man auch gleich!" Sieht so aus, als könnte sich schon bald bei der 24-Jährigen Nachwuchs ankündigen!

Da möchte man auch gleich #BABY #Boy #inlove #takeabreakyogatime Posted by Kim Gloss on Mittwoch, 7. Juni 2017

Kim Gloss: Hochzeit und Baby mit Freund Alexander?

Seit fast zwei Jahren sind Kim Gloss und ihr Freund Alexander ein Paar und immer noch verliebt wie am ersten Tag. Schon jetzt sind sie eine kleine Patchworkfamilie. Kim hat Tochter Amalia aus der Beziehung mit Rocco Stark. Und auch Alexander hat einen Sohn. Nun könnte bald gemeinsamer Nachwuchs folgen.

Und offenbar auch eine Hochzeit! Denn erst vor kurzem wurde Kim Gloss dabei fotografiert, wie sie Brautkleider anprobiert!

Kim Gloss: "Ich möchte nicht so lange warten!"

Schon im vergangenen Jahr erklärte der TV-Star, dass er unbedingt noch mehr Kinder will. "Ich bin ja noch jung, aber ich denke schon darüber nach wieder ein Kind zu bekommen. Ich möchte nicht so lange warten. Ich habe glaube ich den richtigen Mann gefunden, trotzdem warte ich diesmal mehr ab. Ich möchte nicht wieder alleinerziehend sein. Aber ich wünsche mir vielleicht schon nächstes Jahr schwanger zu sein", verriet sie lächelnd in ihrem Youtube-Video. Jetzt könnte die Zeit endlich reif dafür sein...