Kim Hnizdo: Gibt es ein Liebescomeback mit Alexander "Honey" Keen?

Markus Majowski hat es im Dschungelcamp rausgehauen. Im Gespräch mit Alexander "Honey" Keen über dessen Ex-Freundin Kim Hnizdo spürte er sofort: "Du liebst sie immer noch!" Und Honey stritt das auch nicht ab. Er erklärte sogar noch im Dschungeltelefon: "Wenn man einmal mit jemand zusammen war und geliebt hat, verschwindet so eine Person nie ganz." Jetzt hat sich auch Kim Hnizdo zum ersten Mal dazu geäußert. Gibt es bei den beiden etwa bald ein Liebescomeback?

Kim Hnizdo: "Er darf gerne nochmal ein Gespräch mit mir führen."

Auf der Fashion Week in Berlin sprach Kim Hnizdo ganz offen mit RTL. Ihr war klar, dass ihr Ex ins Dschungelcamp gehen wird. "Ich wusste es schon länger. Nach GNTM habe ich mit allem gerechnet", bestätigt sie im Interview. Doch was sagt sie zu den süßen Worten ihres Ex? "Im Dschungelcamp hört man plötzlich solche Worte. Vielleicht ist ihm auch keine passende Antwort eingefallen. Ich weiß es nicht. Aber sollte da irgendwas sein: Ich bin kein Unmensch. Er kann gerne ein Gespräch unter vier Augen mit mir führen, ohne Presse." Gefühle für ihren Ex scheint die Blondine nicht mehr zu haben - aber ein klares Dementi klingt irgendwie auch anders. Ein offenes Ohr für ihren Ex hat Kim Hnizdo jedenfalls.

Werden Alexander "Honey" Keen und Gina-Lisa etwa ein Paar?

Und der Flirt mit Gina-Lisa? Alexander "Honey" Keen und das Model kommen sich im Dschungel ziemlich nah, verstehen sich blendend. Ob da wohl mehr geht? Kim Hnizdo ist das momentan ziemlich egal. "Mir ist das relativ Wumpe, weil ich Gina-Lisa nicht kenne. Möge er dort zu sich finden oder was immer er da machen möchte. Jeder wie er sich wohlfühlt."